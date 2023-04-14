В Ростове-на-Дону будут судить мужчину за подготовку к государственной измене

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Южный окружной военный суд в Ростовской области поступило дело крымчанина Альберта Круглова, который обвиняется в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации. Заседание состоится 18 апреля.
Сообщается, что в 2019 году городской суд Алушты признал Круглова виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, мужчина также призывал окружающих к осуществлению экстремизма. Его приговорили к году и восьми месяцам заключения и штрафу в размере 60 тысяч рублей.
Кроме того, летом 2018 года, по данным ФСБ Крыма, силовики изъяли из дома Круглова два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термос и бутылку. Сотрудники ФСБ сообщили, что фигурант дела, являясь язычником, призывал в соцсетях применять насилие в отношении верующих других конфессий. Позднее он полностью признал свою вину.
Ранее ростовский студент получил штраф за дискредитацию российской армии и обещание возвращения Крыма в состав Украины.