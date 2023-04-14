В Ростове-на-Дону будут судить мужчину за подготовку к государственной измене

Сообщается, что в 2019 году городской суд Алушты признал Круглова виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, мужчина также призывал окружающих к осуществлению экстремизма. Его приговорили к году и восьми месяцам заключения и штрафу в размере 60 тысяч рублей.