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В Ростове пасхальные богослужения пройдут в 55 храмах города с 15 апреля

14 апреля 2023, 08:29
Фото: rostoveparhia.ru
В Ростове пасхальные богослужения пройдут в 55 храмах города с 15 апреля
В Ростове-на-Дону богослужения в честь Пасхи пройдут в 55 храмах города, сообщили в мэрии.

Напомним, что православные ростовчане отметят Святую Пасху 16 апреля. Главная служба пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, она начнется в 23 часа 15 числа.

Тем, кто хочет освятить куличи, необходимо это сделать 15 апреля с 12.00 до 20.00, либо в течение дня 16 числа. Для удобства горожан работу общественного транспорта продлили до 5 утра, а на маршруты выведут около 250 единиц техники.

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По информации мэрии, за безопасностью в этот период будут следить казаки и полицейские.

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