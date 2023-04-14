Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, что православные ростовчане отметят Святую Пасху 16 апреля. Главная служба пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, она начнется в 23 часа 15 числа.
Тем, кто хочет освятить куличи, необходимо это сделать 15 апреля с 12.00 до 20.00, либо в течение дня 16 числа. Для удобства горожан работу общественного транспорта продлили до 5 утра, а на маршруты выведут около 250 единиц техники.
По информации мэрии, за безопасностью в этот период будут следить казаки и полицейские.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет на Пасху в Ростовской области