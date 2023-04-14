Тем, кто хочет освятить куличи, необходимо это сделать 15 апреля с 12.00 до 20.00, либо в течение дня 16 числа. Для удобства горожан работу общественного транспорта продлили до 5 утра, а на маршруты выведут около 250 единиц техники.