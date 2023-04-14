По заверениям властей, работать автовокзал начнет уже в этом году. О самой идее переноса областного автовокзала из центра города на окраину говорят уже давно. Сейчас по территории Ростова курсируют 265 муниципальных и 280 межрегиональных маршрутов. 112 их них проходят через центр города. Чтобы разгрузить центральные улицы Ростова и улучшить экологическую ситуацию, власти хотят вывести рейсовые автобусы за пределы центра Ростова.