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В Ростове прокурора поймали на взятке, а из старого аэропорта сделают автовокзал

14 апреля 2023, 17:16
Фото: FORTEPAN/Sugár Ferenc/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове прокурора поймали на взятке, а из старого аэропорта сделают автовокзал
В Ростове прокурора Железнодорожного района арестовали во время получения взятки, тем временем власти сообщили о планах строительства на месте старого аэропорта Центрального автовокзала и квартала правительства.

Миллион за сделку с совестью

Стало известно о задержании в Ростове прокурора Железнодорожного района Александра Алексеева. Его поймали на получении крупной взятки вечером 13 апреля.

Сообщается, что задержание состоялось в рамках оперативного эксперимента. Двое посредников передали прокурору 1,3 миллиона рублей взятки за отмену меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Позднее они попросили Алексеева и вовсе закрыть дело. На что прокурор ответил согласием.

Алексеев и двое его сообщников были арестованы до 13 июня, а прокурора отстранили от должности.

Прокурора Железнодорожного района Ростова задержали при получении 1,3 млн рублей
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Автовокзал вместо аэровокзала

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов рассказал, что группа «Агроком» местного олигарха Ивана Саввиди займется перестройкой старого аэропорта Ростова в Центральный областной вокзал. В строительство будет вложен один миллиард рублей.

По заверениям властей, работать автовокзал начнет уже в этом году. О самой идее переноса областного автовокзала из центра города на окраину говорят уже давно. Сейчас по территории Ростова курсируют 265 муниципальных и 280 межрегиональных маршрутов. 112 их них проходят через центр города. Чтобы разгрузить центральные улицы Ростова и улучшить экологическую ситуацию, власти хотят вывести рейсовые автобусы за пределы центра Ростова.

Автовокзал вместо аэровокзалаАвтовокзал вместо аэровокзала
Автовокзал вместо аэровокзала
Фото: Serge Bystro/cc by 2.0/wikimedia.org
Олигарх Иван Саввиди построит в Ростове центральный автовокзал за 1 миллиард рублей
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Правительственный квартал

Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров рассказал, что на территории старого аэропорта Ростова построят правительственный квартал, включающий в себя комплекс административных зданий, и государственный архив региона. Сделать это власти хотят до 2040 года.

Помимо этого, министр напомнил, что на месте старого аэропорта появится жилая и социальная застройка. Помимо домов, там возведут десять детских садов, пять школ, две взрослые и одну детскую больницу.

Сильвестров заверяет, что строительство жилья будет идти параллельно со строительством социальных объектов. Благодаря этому жители нового микрорайона будут иметь функционирующие школы, детсады и больницы.

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