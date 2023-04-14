В Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоны

В администрации напомнили, что подвесная канатная дорога пройдет от Театрального спуска до левого берега Дона, а рядом с каждой из станций будут благоустроены рекреационные зоны. Кроме того, жилищное строительство на левом берегу тоже планировали с учетом размещения будущей канатной дороги.