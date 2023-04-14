В Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоны

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Портал «РБK. Ростов» со ссылкой на представителей городской администрации рассказал, что рядом с канатной дорогой в Ростове-на-Дону планируется благоустроить рекреационные зоны. Сейчас подрядчики заняты разработкой проекта строительства канатной дороги, он должен быть подготовлен во втором квартале 2023 года, ориентировочно к 5 июля.
Согласно открытым данным, рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты, как правило, на землях рекреационного назначения могут находиться объекты отдыха и туризма населения.
В администрации напомнили, что подвесная канатная дорога пройдет от Театрального спуска до левого берега Дона, а рядом с каждой из станций будут благоустроены рекреационные зоны. Кроме того, жилищное строительство на левом берегу тоже планировали с учетом размещения будущей канатной дороги.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что проект канатной дороги придется временно заморозить из-за отсутствия инвестора и сложившихся обстоятельств.