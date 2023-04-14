В Ростовской области активно идет прививочная кампания против кори. Власти призывают местных жителей вакцинироваться. Сделать прививку можно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства. Люди, не вакцинированные от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к инфекции на протяжении всей жизни.

