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В Ростовской области зафиксировано 15 случаев заболевания корью в 2023 году

14 апреля 2023, 18:37
Фото: 1MI
15 случаев заболевания корью выявлено в Ростовской области с начала года
С начала года в Ростовской области зафиксировано 15 случаев заболевания корью, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова.

С начала года в Ростовской области медики выявили 15 случаев заболевания корью, 11 из них были «завозными». Инфекция попадала в Ростовскую область из других стран либо из других субъектов России.

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова уточнила «Интерфаксу», что 86,7% заболевших — это дети.

В Ростовской области активно идет прививочная кампания против кори. Власти призывают местных жителей вакцинироваться. Сделать прививку можно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства. Люди, не вакцинированные от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к инфекции на протяжении всей жизни.

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#Алина Заярная#Общество#Корь в Ростовской области#Заболеваемость корью в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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