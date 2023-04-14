Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
С начала года в Ростовской области медики выявили 15 случаев заболевания корью, 11 из них были «завозными». Инфекция попадала в Ростовскую область из других стран либо из других субъектов России.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова уточнила «Интерфаксу», что 86,7% заболевших — это дети.
В Ростовской области активно идет прививочная кампания против кори. Власти призывают местных жителей вакцинироваться. Сделать прививку можно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства. Люди, не вакцинированные от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к инфекции на протяжении всей жизни.