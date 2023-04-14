В зоне СВО смертельное ранение получил 36-летний прапорщик из Ростовской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В пятницу, 14 апреля, портал Dondау объявил о гибели 36-летнего жителя Ростовской области прапорщика Юрия Кукса. До участия в СВО мужчина жил в Новочеркасске.
По данным издания, дончанин получил смертельное ранение осколком снаряда в сердце при выполнении боевой задачи 11 апреля.
Сам Юрий был уроженцем Волгоградской области и отправился на службу по контракту в марте прошлого года.
Напомним, информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных органах власти, а потому данные о смерти прапорщика Куксы уточняются.
Ранее в Ростовской области объявили сбор крови для нужд военных госпиталей, где оказывают помощь участникам спецоперации.