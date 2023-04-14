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В зоне СВО смертельное ранение получил 36-летний прапорщик из Ростовской области

14 апреля 2023, 09:30
Фото: Dondау
В зоне СВО смертельное ранение получил 36-летний прапорщик из Ростовской области
Житель Ростовской области Юрий Кукса погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО, об этом сообщили донские СМИ.

В пятницу, 14 апреля, портал Dondау объявил о гибели 36-летнего жителя Ростовской области прапорщика Юрия Кукса. До участия в СВО мужчина жил в Новочеркасске.

По данным издания, дончанин получил смертельное ранение осколком снаряда в сердце при выполнении боевой задачи 11 апреля.

Сам Юрий был уроженцем Волгоградской области и отправился на службу по контракту в марте прошлого года.

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Напомним, информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных органах власти, а потому данные о смерти прапорщика Куксы уточняются.

Ранее в Ростовской области объявили сбор крови для нужд военных госпиталей, где оказывают помощь участникам спецоперации.

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