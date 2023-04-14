Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ленинский суд Ростова отправил под стражу до 13 июня прокурора Александра Алексеева. Накануне он был задержан при получении взятки размеров в 870 тысяч рублей. Вместе с ним в СИЗО отправятся два посредника, участвовавшие в передаче денег.
Сообщается, что взятку Алексеев согласился получить за содействие в изменении меры пресечения и закрытии уголовного дела в отношении некого гражданина. Однако преступление смогли предотвратить силовики.
Помимо этого, суд постановил отстранить Алексеева от должности прокурора Железнодорожного района Ростова.
Ранее ростовчане прокомментировали задержание прокурора Александра Алексеева.