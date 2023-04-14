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Задержанного за взятку прокурора Алексеева отстранили от работы в Ростове

14 апреля 2023, 15:49
Фото: 1MI
Задержанного за взятку прокурора отстранили от работы в Ростове
От работы отстранили задержанного за миллионную взятку прокурора Железнодорожного района Ростова Александра Алексеева, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Ленинский суд Ростова отправил под стражу до 13 июня прокурора Александра Алексеева. Накануне он был задержан при получении взятки размеров в 870 тысяч рублей. Вместе с ним в СИЗО отправятся два посредника, участвовавшие в передаче денег.

Сообщается, что взятку Алексеев согласился получить за содействие в изменении меры пресечения и закрытии уголовного дела в отношении некого гражданина. Однако преступление смогли предотвратить силовики.

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Помимо этого, суд постановил отстранить Алексеева от должности прокурора Железнодорожного района Ростова.

Ранее ростовчане прокомментировали задержание прокурора Александра Алексеева.

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