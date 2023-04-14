Ленинский суд Ростова отправил под стражу до 13 июня прокурора Александра Алексеева. Накануне он был задержан при получении взятки размеров в 870 тысяч рублей. Вместе с ним в СИЗО отправятся два посредника, участвовавшие в передаче денег.