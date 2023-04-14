По словам жителей Гуково, белый налет, похожий на пленку, уже не первый год живет на зелени местной растительности в пригороде. Наблюдения активистов привели к пониманию, что активнее всего этот микроорганизм поражаете зеленые насаждения летом, когда на улице тепло. Зимой он также присутствует, но переходит в «спящее» состояние.