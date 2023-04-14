Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
По словам жителей Гуково, белый налет, похожий на пленку, уже не первый год живет на зелени местной растительности в пригороде. Наблюдения активистов привели к пониманию, что активнее всего этот микроорганизм поражаете зеленые насаждения летом, когда на улице тепло. Зимой он также присутствует, но переходит в «спящее» состояние.
«Я провел опыт. Поместил содержимое налета в чашку Петри. Буквально за одну ночь, вся поверхность чашки заросла», — отмечает местный активист Евгений Дилис.
С этим вопросом житель Гуково обращался к представителям научного сообщества России, посылая на исследование образец. Однако выяснить, что это на самом деле, ему так и не удалось.
«Изучив полученные ответы, склоняюсь к мнению, что это споровая бактерия. Но какая именно, и какова ее этиология — непонятно. Ведь целенаправленно исследовать содержимое никто почему-то не захотел», — констатирует Евгений.
Усугубляет беспокойство местных жителей озвученная ранее в СМИ информация о биолабораториях Пентагона, обнаруженных на Украине.
«Мало ли, что это за налет может быть. Сейчас сложная обстановка», — делятся мнением местные жители.
Подробнее в материале: «Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет