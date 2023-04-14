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Жители Ростовской области пожаловались на странный налет на листьях в апреле

14 апреля 2023, 16:01
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области пожаловались на странный налет на растительности
В редакцию RostovGazeta обратились жители города Гуково в Ростовской области. Они озабочены появлением странного белого налета, покрывшего листву деревьев и кустарников в пригороде.

По словам жителей Гуково, белый налет, похожий на пленку, уже не первый год живет на зелени местной растительности в пригороде. Наблюдения активистов привели к пониманию, что активнее всего этот микроорганизм поражаете зеленые насаждения летом, когда на улице тепло. Зимой он также присутствует, но переходит в «спящее» состояние.

«Я провел опыт. Поместил содержимое налета в чашку Петри. Буквально за одну ночь, вся поверхность чашки заросла», — отмечает местный активист Евгений Дилис.

С этим вопросом житель Гуково обращался к представителям научного сообщества России, посылая на исследование образец. Однако выяснить, что это на самом деле, ему так и не удалось.

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«Изучив полученные ответы, склоняюсь к мнению, что это споровая бактерия. Но какая именно, и какова ее этиология — непонятно. Ведь целенаправленно исследовать содержимое никто почему-то не захотел», — констатирует Евгений.

Усугубляет беспокойство местных жителей озвученная ранее в СМИ информация о биолабораториях Пентагона, обнаруженных на Украине.

«Мало ли, что это за налет может быть. Сейчас сложная обстановка», — делятся мнением местные жители.

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