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Донские власти прокомментировали отзыв законопроекта о повышении платы за капремонт

15 апреля 2023, 11:47
Фото: 1mi
В Ростовской области законопроект «о капитальном ремонте» требует доработки, сообщили в правительстве региона.

Ранее появилась информация об отзыве законопроекта о ежегодном повышении платы за капремонт в домах. Индексировать хотели каждый год на уровень инфляции, но местные жители оказались против и собрали большое количество подписей.

Теперь ситуацию прокомментировали в правительстве региона и назвали причину отзыва законопроекта.

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«Он отозван с рассмотрения в Заксобрании Ростовской области в связи с необходимостью его юридико-технической доработки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после доработки его судьбу определит МинЖКХ региона.

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