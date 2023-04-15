Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ранее появилась информация об отзыве законопроекта о ежегодном повышении платы за капремонт в домах. Индексировать хотели каждый год на уровень инфляции, но местные жители оказались против и собрали большое количество подписей.
Теперь ситуацию прокомментировали в правительстве региона и назвали причину отзыва законопроекта.
«Он отозван с рассмотрения в Заксобрании Ростовской области в связи с необходимостью его юридико-технической доработки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после доработки его судьбу определит МинЖКХ региона.