Владелец одного из фитнес-клубов Ростова Айк Саракелян рассказал корреспонденту RostovGazeta, что спортивные клубы не успели окупить убыточный период коронавируса и могут не пережить новых экономических сложностей. По его словам, починить, к примеру, беговые дорожки не получается, так как они импортные. По гарантии ремонт уже невозможен, а нужных деталей на них нет. Купить новые тоже проблема — их либо нет в наличии, либо они очень дорогие.