Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Товары в регионе дорожают постоянно, на что повлияли и санкции. Так, ростовский экономист Анастасия Миронова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что с начала 2023 года сильнее всего росли цены на молоко и квартиры.
Так, молочная продукция подорожала на 20%, так как российские производители все еще не могут избавиться от последствий санкций, поэтому повышают цены, чтобы компенсировать затраты на импортные ингредиенты, такие как пропионовокислые бактерии и другие компоненты для закваски.
Цены на рыбу в регионе выросли почти на 7%. Миронова объяснила это сложностями транспортировки скоропортящегося продукта. Овощи подорожали в этом году в 1,5-2 раза из-за ограничения импорта и логистических проблем. Обычно цены на них поднимают на треть или меньше, если сравнивать с такими же периодами, но годами ранее.
Цены на машины относительно стабильные, по сравнению с резким ростом годом ранее. Но цены на услуги авторемонта и стоимость автомобильных запчастей все еще продолжают расти. Стоимость автомобильных деталей с начала декабря до конца февраля выросла в среднем на 9%, а запчасти на импортные и люксовые автомобили подорожали на 10-15%. Цены на отечественные автомобили выросли в среднем на 6%.
О том, как подорожали товары за год, читайте в спецпроекте RostovGazeta.
Замгубернатора Игорь Сорокин сообщил о снижении объемов добычи угля в шахтах Ростовской области за последний год. В 2022 году было добыто 5,9 миллиона тонн угля, что на 19% меньше, чем годом ранее. В этом году планируется достичь показателей в 6 миллионов тонн, но ограничение рынка сбыта угля из-за запрета Евросоюза на покупку продукции из России может негативно повлиять на достижение этой цели.
Угледобывающие предприятия вынуждены снижать объемы добычи из-за затоваривания складов в связи с проблемами с продажей.
Кроме того, глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский заявил, что из-за антироссийских санкций пришлось приостановить строительство терминалов в морских портах Азова и Таганрога. Планы о реализации проекта были озвучены три года назад, до начала эпидемии коронавируса. На эти цели хотели выделить 3,2 миллиарда рублей.
По информации СМИ, в Ростовской области насчитывается 81 компания, которые подверглись санкциям со стороны иностранных государств. Всего на начало 2023 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах было 430 таких организаций. По данным издания РБК, большинство из них находятся на территории Крыма — 150. В топ-10 регионов также вошли Кубань и донской регион.
В феврале ПАО «Роствертол» попал в списки санкций Японии. Но на предприятии сообщили, что это никаким образом не отразится на работе вертолетного завода.
А под санкциями Канады оказался внук донского писателя Михаила Шолохова. Кроме того, ограничения коснулись ряда донских министров, губернатора Василия Голубева, председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко и некоторых депутатов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в феврале 2023 года сообщил, что санкции оказали некоторое влияние на товарооборот региона, который снизился на 2% в 2022 году. Несмотря на это, Голубев отметил положительную динамику в развитии экономики области. В частности, объем инвестиций в регион вырос на 3%, а объем промышленного производства увеличился на 7,8%.
В 2022 году стало известно, что из-за действующих санкций Минздрав региона не смог провести тендеры и освоить необходимые деньги.
В течение первых двух кварталов 2022 года Минздрав освоил всего 50,1% средств, выделенных на госпрограмму. Увеличение стоимости зарубежного медоборудования препятствовало проведению закупок. Кроме того, использование импортных материалов в ходе капремонта медучреждений также приводило к срыву сроков и невыполнению работ.
Для эффективного распределения бюджета Минздрав и медучреждения региона анализировали предложения рынка и корректировали технические задания для проведения закупок. В результате тендеры решили провести повторно с заменой номенклатуры товаров, чтобы избежать закупок у стран, которые ввели экономические санкции в отношении России.
В России, в том числе Ростовской области, закрылись все рестораны Макдоналдс, после чего запустили сеть заведений под названием «Вкусно и точка».
Кроме того, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года после начала спецоперации. В Ростове их магазины работали в торговых комплексах «Золотой Вавилон» и «Горизонт», а также в «Меге» в Аксае.
Однако уже этой весной они вернутся под новыми названиями.
В регионе закрылась и Ikea, где местные жители покупали мебель и предметы интерьера. А на прежнем месте компании в Ростове заработал магазин местного производителя мебели
Владелец одного из фитнес-клубов Ростова Айк Саракелян рассказал корреспонденту RostovGazeta, что спортивные клубы не успели окупить убыточный период коронавируса и могут не пережить новых экономических сложностей. По его словам, починить, к примеру, беговые дорожки не получается, так как они импортные. По гарантии ремонт уже невозможен, а нужных деталей на них нет. Купить новые тоже проблема — их либо нет в наличии, либо они очень дорогие.
Собеседник рассказал, что вместе с этим популярными становятся курсы онлайн-тренировок для дома, которые стоят дешевле годового абонемента в спортзал. Он предположил, что из-за этих факторов заведения просто начнут закрываться.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей региона Олег Дереза рассказал, что в Ростовской области к началу июня 2022 года закрылись шесть кинотеатров из-за санкций. Из-за малой посещаемости и недостатка новых кинокартин кинотеатры терпели колоссальные убытки.
Представители киноиндустрии намеревались обратиться к федеральному правительству с предложением устраивать тематические кинопоказы на патриотическую тематику,