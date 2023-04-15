rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Лидера ОПГ полиции Ростова-на-Дону полковника Рыбалко уволили за месяц до задержания

15 апреля 2023, 06:32
Фото: 1mi
Полковника Дмитрия Рыбалко, которого следствие считает лидером преступной группировки, уволили из ОВД за месяц до задержания, пишут СМИ.

Об этом пишет 1Rnd со ссылкой на источники в силовых структурах. Издание сообщило, что Рыбалко уволили с 15 марта этого года.

«Следствие считает, что после увольнения он продолжил заниматься делами ОПГ. Через него могли идти все финансовые потоки», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Тренд на антикоррупцию»: политолог Батов объяснил, почему в Ростове идут обыски
Узнать подробнее

Напомним, что по делу проходят более 20 человек, которые каждый месяц собирали с магазинов деньги. За это их не привлекали к ответственности за нарушения.

Теперь суд отправил подозреваемых под арест, материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Обыски в полиции в Ростове
Подпишитесь
В Ростове прокурора поймали на взятке, а из старого аэропорта сделают автовокзал
Вчера, 17:16
Жители Ростовской области пожаловались на странный налет на листьях в апреле
Вчера, 16:01
Задержанного за взятку прокурора Алексеева отстранили от работы в Ростове
Вчера, 15:49
Груженый КамАЗ провалился под землю в Ростове
Вчера, 14:47
«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в Новочеркасске
Вчера, 14:46
Алексей Логвиненко предложил ростовчанам продлить отопительный сезон
Вчера, 14:53