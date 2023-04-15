Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Об этом пишет 1Rnd со ссылкой на источники в силовых структурах. Издание сообщило, что Рыбалко уволили с 15 марта этого года.
«Следствие считает, что после увольнения он продолжил заниматься делами ОПГ. Через него могли идти все финансовые потоки», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что по делу проходят более 20 человек, которые каждый месяц собирали с магазинов деньги. За это их не привлекали к ответственности за нарушения.
Теперь суд отправил подозреваемых под арест, материал на эту тему можно прочитать по ссылке.