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«Мерзнуть не хочется»: ростовчане высказались о продлении отопительного сезона

15 апреля 2023, 12:40
Фото: 1mi

Ростовчане высказались о продлении отопительного сезона до 20 апреля

В Ростове-на-Дону приняли решение продлить отопительный сезон, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Первоначально отключить отопление хотели 17 апреля, но из-за прогноза похолоданий завершение отопительного сезона отложили до 20 числа. Перед этим провели опрос, в рамках которого большинство горожан заявили, что пока не готовы жить с холодными батареями.

В соцсетях часть ростовчан написала, что это правильное решение, так как не хочется мерзнуть. Другие напомнили, что придется платить больше за ЖКУ из-за отопления.

«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопления
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«А платить как за целый месяц придется», — пишут местные жители.

«В Шахтах с 14 числа выключили. Теперь удивляются, почему пик ОРВИ начался», — заявили горожане.

«А в Белокалитвинском районе 10 апреля отключили», — сообщают пользователи.

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