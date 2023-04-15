Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Первоначально отключить отопление хотели 17 апреля, но из-за прогноза похолоданий завершение отопительного сезона отложили до 20 числа. Перед этим провели опрос, в рамках которого большинство горожан заявили, что пока не готовы жить с холодными батареями.
В соцсетях часть ростовчан написала, что это правильное решение, так как не хочется мерзнуть. Другие напомнили, что придется платить больше за ЖКУ из-за отопления.
«А платить как за целый месяц придется», — пишут местные жители.
«В Шахтах с 14 числа выключили. Теперь удивляются, почему пик ОРВИ начался», — заявили горожане.
«А в Белокалитвинском районе 10 апреля отключили», — сообщают пользователи.