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Миграционный центр перенесут из Ростова-на-Дону в хутор Ленинакан в мае

15 апреля 2023, 08:16
Фото: 1mi
Находящийся в Ростове-на-Дону паспортно-визовый центр перенесут из Ростова-на-Дону в хутор Ленинакан, пишут СМИ.

В данный момент центр расположен на улице Таганрогской, а переезд должен состояться в мае 2023 года. По информации 161.ру, он откроется в хуторе на улице Южная, 1/3.

«В день планируется обслуживать до 90 человек, для которых подготовят необходимое количество помещений. Кроме того, для автомобилистов предусмотрят парковочное пространство», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ранее горожане жаловались на диспансеры при учреждении. В частности, они оказались недовольны грязью, остающейся после посетителей.

Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова.

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