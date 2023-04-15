Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В данный момент центр расположен на улице Таганрогской, а переезд должен состояться в мае 2023 года. По информации 161.ру, он откроется в хуторе на улице Южная, 1/3.
«В день планируется обслуживать до 90 человек, для которых подготовят необходимое количество помещений. Кроме того, для автомобилистов предусмотрят парковочное пространство», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее горожане жаловались на диспансеры при учреждении. В частности, они оказались недовольны грязью, остающейся после посетителей.
Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова.