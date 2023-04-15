Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Горожане рассказали 1Rnd, что из-за падения растения оказался поврежден внедорожник Prado, а на его лобовом стекле появилось сквозное отверстие. Дерево также повредило один из дорожных знаков.
О пострадавших информации не поступало. Добавим, что это не первый подобный случай в городе, так как ранее при непогоде уже падали растения, в том числе на провода и транспорт.
Так, в одном из случаев ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.