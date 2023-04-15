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Огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля

15 апреля 2023, 07:15
Фото: 1mi
В центральной части Ростова-на-Дону из-за сильного ветра на припаркованный автомобиль рухнуло большое дерево, сообщили местные жители.

Горожане рассказали 1Rnd, что из-за падения растения оказался поврежден внедорожник Prado, а на его лобовом стекле появилось сквозное отверстие. Дерево также повредило один из дорожных знаков.

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О пострадавших информации не поступало. Добавим, что это не первый подобный случай в городе, так как ранее при непогоде уже падали растения, в том числе на провода и транспорт.

Так, в одном из случаев ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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