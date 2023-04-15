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Продукты резко подорожали в Ростовской области в 2023 году

15 апреля 2023, 08:58
Фото: 1mi
В Ростовской области с начала этого года выросли цены на ряд продовольственных товаров, сообщает Ростовстат.

В марте 2023 года по сравнению с декабрем продукты выросли в цене на 2,8%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 19%.

Яйца выросли в цене на 13%, масло — 1%, также изменилась в большую сторону стоимость молока и рыбы. За это время в пределах 1% дешевле стали макароны.

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Кроме того, снизилась стоимость круп и мяса, а алкоголь за это время подорожал на 1,8%. 

Ранее стало известно, что подорожало больше всего в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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