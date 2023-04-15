Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В марте 2023 года по сравнению с декабрем продукты выросли в цене на 2,8%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 19%.
Яйца выросли в цене на 13%, масло — 1%, также изменилась в большую сторону стоимость молока и рыбы. За это время в пределах 1% дешевле стали макароны.
Кроме того, снизилась стоимость круп и мяса, а алкоголь за это время подорожал на 1,8%.
Ранее стало известно, что подорожало больше всего в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.