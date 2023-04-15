Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Председатель Правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в своем интервью поделился уверенностью в том, что ВС РФ действительно следует ожидать наступления ВСУ, однако произойдет это не раньше мая 2023 года.
Депутат уверен, что Украина может лишиться дотаций и техники, поставляемых странами Запада, если не сделает хотя бы попытку провести контрнаступление. Однако в ближайшие недели наступление ожидать не следует из-за неблагоприятных погодных условий.
«Земля пока не высохла[...] Могу сказать, что там все, что угодно завязнет в грязи», — рассказал Александр Бородай, добавив, что в настоящий момент территории в зоне СВО абсолютно непроходимы для тяжелой бронетехники, которая может увязнуть в грязи по башню.
Депутат предполагает, что для осуществления контрнаступления Киев соберет условные 200 тысяч военнослужащих, а до того времени они будут пытаться воздействовать на ВС РФ с помощью дезинформации.
«Они все время говорят: вот-вот, мы сейчас пойдем, сейчас пойдем[…] Они хотят пока что нас, скорее, нервировать, а действительно пойдут несколько позже. Не так много времени осталось», — предположил депутат.
Ранее Александр Бородай рассказал, почему Киев решил провести переговоры о территориальной принадлежности Крыма.