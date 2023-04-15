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Ростовский депутат Бородай сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

15 апреля 2023, 15:07
Фото: contract.mil.ru
Ростовский депутат Бородай сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ в 2023 году
Ростовский депутат Госдумы Александр Бородай заявил о неизбежности наступления украинской армии, своим прогнозом он поделился в интервью порталу «Украина.py».

Председатель Правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в своем интервью поделился уверенностью в том, что ВС РФ действительно следует ожидать наступления ВСУ, однако произойдет это не раньше мая 2023 года.

Депутат уверен, что Украина может лишиться дотаций и техники, поставляемых странами Запада, если не сделает хотя бы попытку провести контрнаступление. Однако в ближайшие недели наступление ожидать не следует из-за неблагоприятных погодных условий.

«Земля пока не высохла[...] Могу сказать, что там все, что угодно завязнет в грязи», — рассказал Александр Бородай, добавив, что в настоящий момент территории в зоне СВО абсолютно непроходимы для тяжелой бронетехники, которая может увязнуть в грязи по башню.

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Депутат предполагает, что для осуществления контрнаступления Киев соберет условные 200 тысяч военнослужащих, а до того времени они будут пытаться воздействовать на ВС РФ с помощью дезинформации.

«Они все время говорят: вот-вот, мы сейчас пойдем, сейчас пойдем[…] Они хотят пока что нас, скорее, нервировать, а действительно пойдут несколько позже. Не так много времени осталось», — предположил депутат.

Ранее Александр Бородай рассказал, почему Киев решил провести переговоры о территориальной принадлежности Крыма.

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