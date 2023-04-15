Так принято решение отменить поезда №809/810 «Ласточка», следующие из Ростова в Кисловодск, они не будут осуществлять пассажироперевозки с 18 по 25 апреля. 19 и 26 апреля отменят «Ласточку» из Кисловодска. Также отменяют поезд №253/254 Ростов — Кисловодск, который не будет перевозить пассажиров с 19 по 27 апреля.