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В субботу, 15 апреля, сотрудники Минтранспорта объявили, что из-за запланированной реконструкции станции Тихорецкой[прим. редакции — в Краснодарском крае] «РЖД» вынуждено с 18 по 26 апреля изменить расписание и маршруты движения поездов, следующих из Ростова в Кисловодск, Краснодар, Горячий Ключ и Кавказскую.
Так принято решение отменить поезда №809/810 «Ласточка», следующие из Ростова в Кисловодск, они не будут осуществлять пассажироперевозки с 18 по 25 апреля. 19 и 26 апреля отменят «Ласточку» из Кисловодска. Также отменяют поезд №253/254 Ростов — Кисловодск, который не будет перевозить пассажиров с 19 по 27 апреля.
Также изменят ряд маршрутов пассажирских поездов, которые будут ехать в обход Тихорецкой. Это коснется тех поездов, которые поедут по участкам Ростов — Краснодар –Кавказская и Ростов — Краснодар — Горячий ключ.
Изменения коснутся не только маршрутов, но также расписания времени отправления и прибытия поездов, а потому пассажирам рекомендуется уточнить график маршрутов в мобильном приложении компании, на сайте ОАО «РЖД» или в Центре поддержки пассажиров по номеру 8(800)775-00-00.
Ранее жителям Ростова и Батайска посоветовали ездить на работу на электричках.