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Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах

15 апреля 2023, 17:11
Фото: 65.mchs.gov.ru
Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах

За последние 10 дней в Ростовской области в пожарах погибли трое дончан

В Ростовской области с 5 апреля в пожарах погибли трое местных жителей, возможные причины гибели дончан в огне назвали в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следователи напомнили, что регулярно получают сообщения о гибели жителей Ростовской области в пожарах. В каждом случае сотрудники следственных органов проводят проверку, выясняют обстоятельства гибели человека и в отдельных случаях возбуждают уголовное дело.

По данным пресс-службы, за последние 10 дней поступило два сообщения о гибели дончан в пожарах. Первый случай зафиксировали в станице Романовской 5 апреля, когда жертвами огня стали мужчины средних лет, а второй произошел 13 апреля — в Таганроге погиб 45-летний горожанин. По предварительной информации, пожары вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем, которое является самой частой причиной возгорания.

Также к наиболее распространенным причинам относят нарушение правил устройства и условий эксплуатации электроприборов и неисправность печей с нарушением правил использования печного отопления.

Жителей Ростовской области просят соблюдать проявить осторожность и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае ЧС звонить по номеру 112 или в службу пожарной охраны по телефону 101.

Ранее в Таганроге 47-летний мужчина погиб в огне из-за неосторожного курения.

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