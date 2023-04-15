Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Следователи напомнили, что регулярно получают сообщения о гибели жителей Ростовской области в пожарах. В каждом случае сотрудники следственных органов проводят проверку, выясняют обстоятельства гибели человека и в отдельных случаях возбуждают уголовное дело.
По данным пресс-службы, за последние 10 дней поступило два сообщения о гибели дончан в пожарах. Первый случай зафиксировали в станице Романовской 5 апреля, когда жертвами огня стали мужчины средних лет, а второй произошел 13 апреля — в Таганроге погиб 45-летний горожанин. По предварительной информации, пожары вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем, которое является самой частой причиной возгорания.
Также к наиболее распространенным причинам относят нарушение правил устройства и условий эксплуатации электроприборов и неисправность печей с нарушением правил использования печного отопления.
Жителей Ростовской области просят соблюдать проявить осторожность и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае ЧС звонить по номеру 112 или в службу пожарной охраны по телефону 101.
Ранее в Таганроге 47-летний мужчина погиб в огне из-за неосторожного курения.