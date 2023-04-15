Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах

По данным пресс-службы, за последние 10 дней поступило два сообщения о гибели дончан в пожарах. Первый случай зафиксировали в станице Романовской 5 апреля, когда жертвами огня стали мужчины средних лет, а второй произошел 13 апреля — в Таганроге погиб 45-летний горожанин. По предварительной информации, пожары вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем, которое является самой частой причиной возгорания.