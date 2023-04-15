В Новочеркасске 14 апреля в ДТП пострадал 19-летний пассажир

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В пятницу, 14 апреля, около 22.00 мск в Новочеркасске на проспекте Платовском произошла авария с участием двух автомобилей ВАЗ.
18-летний водитель «ВАЗ-2114» поворачивал с проспекта Платовского на Атаманскую улицу, решив не уступать дорогу встречному «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 22-летний дончанин. Автомобили столкнулись.
В результате аварии 19-летний пассажир «ВАЗ-2114» пострадал, получив травмы, и теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Ранее огласили приговор по делу банды, которая промышляла инсценировкой аварий с участием дорогих автомобилей.