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В Новочеркасске 14 апреля в ДТП пострадал 19-летний пассажир

15 апреля 2023, 16:44
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске 14 апреля в ДТП пострадал 19-летний дончанин
В Ростовской области столкнулись два автомобиля отечественного производства, пострадал один из пассажиров, подробности аварии рассказала в пресс-службе донского УГИБДД.

В пятницу, 14 апреля, около 22.00 мск в Новочеркасске на проспекте Платовском произошла авария с участием двух автомобилей ВАЗ.

18-летний водитель «ВАЗ-2114» поворачивал с проспекта Платовского на Атаманскую улицу, решив не уступать дорогу встречному «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 22-летний дончанин. Автомобили столкнулись.

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В результате аварии 19-летний пассажир «ВАЗ-2114» пострадал, получив травмы, и теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее огласили приговор по делу банды, которая промышляла инсценировкой аварий с участием дорогих автомобилей.

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