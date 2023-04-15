Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В субботу, 15 апреля, жительница Ростова стала свидетелем пугающей находки. Во дворе дома на улице Стартовой на детской площадке обнаружили труп мужчины неопределенного возраста.
На видео, опубликованном подписчицей Telegram-канала «MDK Ростов», не видно никаких следов насильственной гибели неизвестного, сама девушка также не обладала подробностями смерти мужчины.
Информация о гибели неизвестного пока не получила подтверждения в правоохранительных органах или иных официальных источниках, данные уточняются.
Ранее в Волгодонске пассажир троллейбуса потерял сознание и умер на глазах окружающих.