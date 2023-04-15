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В Ростове на Северном обнаружили труп мужчины на детской площадке

15 апреля 2023, 15:31
Фото: Telegram-канал «MDK Ростов»
В Ростове на Северном обнаружили труп мужчины на детской площадке
В Ростове жители Северного жилого массива рассказали о том, что на детской площадке был обнаружен труп, подробности опубликовали в соцсетях.

В субботу, 15 апреля, жительница Ростова стала свидетелем пугающей находки. Во дворе дома на улице Стартовой на детской площадке обнаружили труп мужчины неопределенного возраста.

На видео, опубликованном подписчицей Telegram-канала «MDK Ростов», не видно никаких следов насильственной гибели неизвестного, сама девушка также не обладала подробностями смерти мужчины.

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Информация о гибели неизвестного пока не получила подтверждения в правоохранительных органах или иных официальных источниках, данные уточняются.

Ранее в Волгодонске пассажир троллейбуса потерял сознание и умер на глазах окружающих.

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