Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Причиной ограничений станут спортивно-массовые мероприятия, которые посвятят годовщине победы в ВОВ. С 08.00 мск до 13.00 нельзя будет проехать по Большой Садовой от Буденновского до Верхненольной.
Также это касается Театрального от Максима Горького до Социалистической на период с 08.00 до 18.00. Движение ограничат на Театральной площади с 21.00 30 апреля до 18.00 1 мая.
Ранее стало известно, что на шести улицах Ростова ограничат движение до середины декабря.