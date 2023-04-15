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В Ростове ограничат движение на Театральной площади и Большой Садовой 1 мая

15 апреля 2023, 09:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону 1 мая ограничат движение в центральной части города, сообщили в департаменте автодорог.

Причиной ограничений станут спортивно-массовые мероприятия, которые посвятят годовщине победы в ВОВ. С 08.00 мск до 13.00 нельзя будет проехать по Большой Садовой от Буденновского до Верхненольной.

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Также это касается Театрального от Максима Горького до Социалистической на период с 08.00 до 18.00. Движение ограничат на Театральной площади с 21.00 30 апреля до 18.00 1 мая. 

Ранее стало известно, что на шести улицах Ростова ограничат движение до середины декабря. 

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