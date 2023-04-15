В Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 млн рублей

За эти деньги исполнителю необходимо спроектировать транспортную развязку, которая займет площадь 4,2 гектара земли, будет включать в себя две магистральные дороги общей строительной протяженностью 0,6 километра. Въезд на территорию старого аэропорта с проспекта Шолохова будет представлен четырехполосной дорогой с расчетной скоростью движения 80 километров в час, такая же скорость будет и на участке автомобильной дороги по проспекту Шолохова, только здесь будет уже шесть полос.