В Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который займется разработкой проекта строительства транспортной развязки на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и автомобильной дороги по проспекту Шолохова. Стоимость этих работ оценили в почти 38,6 миллиона рублей.
За эти деньги исполнителю необходимо спроектировать транспортную развязку, которая займет площадь 4,2 гектара земли, будет включать в себя две магистральные дороги общей строительной протяженностью 0,6 километра. Въезд на территорию старого аэропорта с проспекта Шолохова будет представлен четырехполосной дорогой с расчетной скоростью движения 80 километров в час, такая же скорость будет и на участке автомобильной дороги по проспекту Шолохова, только здесь будет уже шесть полос.
Также подрядчика просят выполнить анализ интенсивности движения на транспортном объекте на следующие 20 лет, а также предусмотреть проектирование еще одного путепровода длиной 72 метра, подпорных стен, мероприятия по охране окружающей среды, в том числе компенсационной высадки деревьев.
Срок проведения работ в сопроводительных документах указан не был, итоги конкурса объявят 27 апреля.
Ранее в Ростове объявили о планах построить дорогу к старому аэропорту от улиц Вересаева и Берберовской.