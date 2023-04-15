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В Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 млн рублей

15 апреля 2023, 16:28
Фото: donland.ru
В Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 млн рублей
В Ростове на разработку проекта строительства транспортной развязки на территории старого аэропорта и проспекта Шолохова выделили 38,59 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который займется разработкой проекта строительства транспортной развязки на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и автомобильной дороги по проспекту Шолохова. Стоимость этих работ оценили в почти 38,6 миллиона рублей.

За эти деньги исполнителю необходимо спроектировать транспортную развязку, которая займет площадь 4,2 гектара земли, будет включать в себя две магистральные дороги общей строительной протяженностью 0,6 километра. Въезд на территорию старого аэропорта с проспекта Шолохова будет представлен четырехполосной дорогой с расчетной скоростью движения 80 километров в час, такая же скорость будет и на участке автомобильной дороги по проспекту Шолохова, только здесь будет уже шесть полос.

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Также подрядчика просят выполнить анализ интенсивности движения на транспортном объекте на следующие 20 лет, а также предусмотреть проектирование еще одного путепровода длиной 72 метра, подпорных стен, мероприятия по охране окружающей среды, в том числе компенсационной высадки деревьев.

Срок проведения работ в сопроводительных документах указан не был, итоги конкурса объявят 27 апреля.

Ранее в Ростове объявили о планах построить дорогу к старому аэропорту от улиц Вересаева и Берберовской.

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