Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Ростовстат объявил, что с декабря 2022 года цены на продовольственные товары в Ростовской области в среднем выросли на 2,8%. Наибольший рост цен наблюдался на овощи и фрукты, которые стали дороже на 19%.
Также аналитики сообщают о росте цен на яйца (+13%), масло (+1%), а также молочные продукты и рыбу. Дешевле за прошедшие три месяца стали макароны (-1%), крупы и мясо. А вот алкоголь повысился в цене на 1,8%.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в субботу, 15 апреля, объявил о продлении сроков отопительного сезона в городе на три дня.
В своем Telegram-канале сити-менеджер поделился результатами опроса населения, в котором приняли участие более 16,3 тысячи респондентов. 52% из опрошенных попросили продлить отопительный сезон на период неблагоприятных погодных условий, еще 43% напротив заявили, что устали платить за отопление и «обогревать улицу» из-за наступивших теплых дней. 5% респондентов были согласны с любым решением.
В конечном итоге власти приняли во внимание мнение большинства и решили продлить отопительный сезон до 20 апреля.
Telegram-канал Don_Mash поделился обращением жительницы Каменска-Шахтинского, которая заявила, что из-за постоянного контакта с водой из городских сетей водоснабжения заработала кожное заболевание.
Женщина сообщила, что проблемная вода, которую рекомендовал кипятить местный Роспотребнадзор, стала причиной ее экземы и сыпи, распространившейся по всем участкам ее тела.
По данным издания, возбудителем болезни могли стать опасные бактерии, обнаруженные в городской воде несколько недель назад.
« Они[прим. редакции — красные воспаления] появились и у уборщицы, из-за чего она стала добавлять в воду хлорку, но пятна переросли в экзему», — уточняют авторы канала.
По их данным, в поликлиники у обратившейся пациентки не стали брать анализы, ограничившись выпиской лекарств. Официальной информации об инциденте пока не поступило.