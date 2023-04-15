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«Все дороги разбили»: на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

15 апреля 2023, 13:32
Фото: 1MI
«Все дороги разбили»: на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка
В Каменском районе Ростовской области местные жители пожаловались на состояние дорог после ремонта М-4 «Дон» и потоки транзитного транспорта, объезжающие ежедневные пробки, комментарии появились в мессенджерах.

В субботу, 15 апреля, в мессенджерах стали появляться сообщения о шестикилометровой пробке на трассе М-4 «Дон», возникшей на участке с 926-го по 931-й километры. Проезд этого участка для автомобилистов, направляющихся в Ростов, займет не менее 38 минут из-за ремонтных работ и ДТП, о котором сообщили очевидцы.

Фото: Яндекс.Карты

«В Каменске-Шахтинском пробка. На мосту ремонтные работы. Пробка медленно, но движется. Если не хотите стоять — объезжайте. Со стороны Москвы через Старую Станицу — Каменск, далее поверните на М-4. Со стороны Ростова в обратном порядке. Всем удачи!», — посоветовала одна из водителей.

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Это предложение возмутило жителей Каменска-Шахтинского и Старой Станицы, которые утверждают, что после начала ремонта моста вереница транзитного транспорта проезжает через их населенные пункты и «разбивает» дороги.

«Зачем нам в городе вереница вечно спешащих авто из чужих регионов. Вы уже все дороги разбили. Стойте дальше в пробке», «Город не для объезда. Достали», «Я ехала утром в 09.00 мск в Глубокую через город, встречная полоса еле идет, назад через понтон пришлось. Всё-таки нам местным не хочется так жить, мы работаем, нас понять надо. Хотя бы фуры по трассе шли, а не сюда», — возмутились жители Каменска-Шахтинского.

Ранее в Ростове из-за дождя улицу Оганова сковало огромной пробкой.

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