«Все дороги разбили»: на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

«Зачем нам в городе вереница вечно спешащих авто из чужих регионов. Вы уже все дороги разбили. Стойте дальше в пробке», «Город не для объезда. Достали», «Я ехала утром в 09.00 мск в Глубокую через город, встречная полоса еле идет, назад через понтон пришлось. Всё-таки нам местным не хочется так жить, мы работаем, нас понять надо. Хотя бы фуры по трассе шли, а не сюда», — возмутились жители Каменска-Шахтинского.