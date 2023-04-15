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Published Сегодня, 09:34

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Жителей в Ростовской области предупредили о ветреной погоде с 16 апреля

15 апреля 2023, 09:34
Фото: 1mi
В Ростовской области в воскресенье, 16 апреля, ожидается ветреная погода, сообщили синоптики.

Днем температура воздуха поднимется до 13 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. В понедельник температура будет на два градуса выше, ветер станет еще сильнее. 

Аналогичные погодные условия сложатся и в следующие два дня, а с четверга начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. Ветер может стихнуть до трех метров в секунду. 

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По ночам в регионе температура будет опускаться до пяти градусов. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра. 

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