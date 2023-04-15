Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Днем температура воздуха поднимется до 13 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. В понедельник температура будет на два градуса выше, ветер станет еще сильнее.
Аналогичные погодные условия сложатся и в следующие два дня, а с четверга начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. Ветер может стихнуть до трех метров в секунду.
По ночам в регионе температура будет опускаться до пяти градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра.