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Жители в Ростовской области заявили об уничтоженных грузовиками дорогах

15 апреля 2023, 11:11
Фото: 1mi
В Ростовской области перегруженные грузовики испортили дорогу в районе хутора Рогожкино, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, покрытие повредили большегрузы, в которых перевозили щебень, а ремонтом после них никто не занимается. Они рассказали, что на любые обращения приходят шаблонные ответы.

«Дорога от ГПЗ-10 до хутора Рогожкино как после бомбежки, так как грузовики уничтожили покрытие. Обещали начать работы по ремонту еще 22 марта, но этого не произошло», — заявили ростовчане.

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Они добавили, что ежедневно видят у обочины автомобили с порванными шинами.

До этого пропавшие решетки ливневки частично парализовали движение в Ростове-на-Дону.

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