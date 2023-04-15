Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По их словам, покрытие повредили большегрузы, в которых перевозили щебень, а ремонтом после них никто не занимается. Они рассказали, что на любые обращения приходят шаблонные ответы.
«Дорога от ГПЗ-10 до хутора Рогожкино как после бомбежки, так как грузовики уничтожили покрытие. Обещали начать работы по ремонту еще 22 марта, но этого не произошло», — заявили ростовчане.
Они добавили, что ежедневно видят у обочины автомобили с порванными шинами.
До этого пропавшие решетки ливневки частично парализовали движение в Ростове-на-Дону.