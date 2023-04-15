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Жительница в Каменске-Шахтинском покрылась огромными пятнами из-за воды

15 апреля 2023, 12:55
Фото: 1mi
В Каменске-Шахтинском уборщица из-за постоянного контакта с водой покрылась красными пятнами, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По данным канала, женщина заработала экзему, а сыпь распространилась по всему телу.

«Ранее в воде нашли опасные бактерии, вызывающие красные воспаления. Они появились и у уборщицы, из-за чего она стала добавлять в воду хлорку, но пятна переросли в экзему», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в поликлинике анализы брать не стали, выписали лекарства и отправили домой. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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