Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:50
В апреле 2022 года Смирнов устроил застолье вместе со знакомым и между ними произошла ссора, которая привела к драке. В результате обвиняемый убил своего оппонента.
Оказалось, что нападавший также совершил кражу запчастей, из-за чего возбудили еще одно уголовное дело. Теперь суд приговорил его к семи годам заключения в колонии строгого режима.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее дончанина, виновного в убийстве и поджоге, осудили на 17 лет колонии.