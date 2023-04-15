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Жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого

15 апреля 2023, 05:46
Фото: 1mi
В Ростовской области огласили приговор Ивану Смирнову, который во время ссоры убил знакомого, сообщили в региональной прокуратуре.

В апреле 2022 года Смирнов устроил застолье вместе со знакомым и между ними произошла ссора, которая привела к драке. В результате обвиняемый убил своего оппонента.

Оказалось, что нападавший также совершил кражу запчастей, из-за чего возбудили еще одно уголовное дело. Теперь суд приговорил его к семи годам заключения в колонии строгого режима.

Дончанина, виновного в убийстве и поджоге, осудили на 17 лет колонии
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Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее дончанина, виновного в убийстве и поджоге, осудили на 17 лет колонии.

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