«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка в Каменском районе. С начала дорожного ремонта моста через реку Северский Донец такая ситуация стала привычным явлением как для автомобилистов, так и для жителей Каменска-Шахтинского, которые крайне недовольны, что их город используют как объезд.
Между тем, «Автодор» заявляет, что к сезону отпусков эта проблема будет устранена. По словам представителей компании, в летний период ограничивать движения из-за ремонта на трассе не будут, несмотря на то, что в Ростовской области предстоит отремонтировать 69 километров трассы.
«График работ составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения на главной дороге на юг», — сказано в сообщении компании.