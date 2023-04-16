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«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года

16 апреля 2023, 14:11
Фото: donland.ru
«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года
В «Автодоре» сообщили, что сократят количество ограничений на М-4 «Дон» в Ростовской области в период летнего ремонта дорог, информацию об этом опубликовала пресс-служба компании.

Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка в Каменском районе. С начала дорожного ремонта моста через реку Северский Донец такая ситуация стала привычным явлением как для автомобилистов, так и для жителей Каменска-Шахтинского, которые крайне недовольны, что их город используют как объезд.

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Между тем, «Автодор» заявляет, что к сезону отпусков эта проблема будет устранена. По словам представителей компании, в летний период ограничивать движения из-за ремонта на трассе не будут, несмотря на то, что в Ростовской области предстоит отремонтировать 69 километров трассы.

«График работ составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения на главной дороге на юг», — сказано в сообщении компании.

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