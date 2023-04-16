«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года

Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка в Каменском районе. С начала дорожного ремонта моста через реку Северский Донец такая ситуация стала привычным явлением как для автомобилистов, так и для жителей Каменска-Шахтинского, которые крайне недовольны, что их город используют как объезд.