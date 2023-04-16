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Два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области

16 апреля 2023, 17:19
Фото: 1mi
В Ростовской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в котором ранения получили два человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось между Аксаем и Новочеркасском, когда водитель «ВАЗа» во время поворота не стал пропускать автобус «ПАЗ». Это привело к их столкновению.

Автобус двигался по маршруту «Новочеркасск — Ростов пригородный», пассажиров в салоне не было. Травмы получили 63-летний водитель «ВАЗа» и его пассажирка, их доставили в больницу.

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О состоянии раненых пока информации нет.

До этого банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами.

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