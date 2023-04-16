Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Происшествие случилось между Аксаем и Новочеркасском, когда водитель «ВАЗа» во время поворота не стал пропускать автобус «ПАЗ». Это привело к их столкновению.
Автобус двигался по маршруту «Новочеркасск — Ростов пригородный», пассажиров в салоне не было. Травмы получили 63-летний водитель «ВАЗа» и его пассажирка, их доставили в больницу.
О состоянии раненых пока информации нет.
До этого банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами.