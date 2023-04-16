Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
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Клубы встретили вечером в воскресенье, но никто из футболистов забить так и не смог, поэтому на табло осталось - 0:0. В конце игры арбитр добавил пять минут, однако открыть счет это не позволило.
Команды встретились в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена». Вход был возможен только при наличии специального QR-кода в рамках введенного паспорта болельщика.
В данный момент «Зенит» находится на первом месте турнирной таблицы, после него идет «Ростов». Третью строчку занимает «Спартак».
До этого главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал причины поражения в Кубке России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.