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ФК «Ростов» вничью сыграл с «Зенитом» 16 апреля

16 апреля 2023, 18:00
Фото: 1mi
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье, 16 апреля, вничью сыграл с «Зенитом», команды не смогли открыть счет.

Клубы встретили вечером в воскресенье, но никто из футболистов забить так и не смог, поэтому на табло осталось - 0:0. В конце игры арбитр добавил пять минут, однако открыть счет это не позволило.

Команды встретились в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена». Вход был возможен только при наличии специального QR-кода в рамках введенного паспорта болельщика.

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В данный момент «Зенит» находится на первом месте турнирной таблицы, после него идет «Ростов». Третью строчку занимает «Спартак».

До этого главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал причины поражения в Кубке России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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