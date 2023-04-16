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Фура опрокинулась в Ростовской области из-за сердечного приступа у водителя

16 апреля 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель грузовика потерял сознание и перевернулся на дороге, сообщили в УГИБДД по региону.

В Усть-Донецком районе у водителя MAN произошел сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание. В результате неуправляемый транспорт опрокинулся, а по проезжей части рассыпался груз, которые он вез. 

Происшествие случилось днем 15 апреля на дороге Шахты - Цимлянск. Водитель скончался до приезда скорой помощи. 

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