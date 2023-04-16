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Published Сегодня, 04:53
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В Усть-Донецком районе у водителя MAN произошел сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание. В результате неуправляемый транспорт опрокинулся, а по проезжей части рассыпался груз, которые он вез.
Происшествие случилось днем 15 апреля на дороге Шахты - Цимлянск. Водитель скончался до приезда скорой помощи.
Ранее банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.