В начале рабочей недели в СМИ стали появляться сообщения о том, что в домах полицейских и отделах МВД прокатилась волна обысков и задержаний. И если в начале недели фигурантами по делу проходили только 20 человек, то к концу круг подозреваемых расширился до 33 человек.