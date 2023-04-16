rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Изображение материала

Миллионные взятки и охота на полицию Ростовской области в главных новостях недели

16 апреля 2023, 15:53
Фото: 1MI
Миллионные взятки и охота на полицию Ростовской области в главных новостях недели

В Ростове ловили взяточников в МВД и думали, как быть с тарифами на капремонт

В Ростовской области передумали принимать закон о ежегодной индексации платы за капремонт, пока в Ростове устроили охоту на недобросовестных полицейских и прокуроров.

Болезненный вопрос

Одной из главных новостей недели стало то, что в Ростовской области отозвали законопроект о ежегодном повышении тарифа за капремонт домов.

Согласно открытым данным, инициатива предполагала ежегодное увеличение платы за капремонт в соответствии с индексом потребительских цен. То есть, в этом году потенциально оплата за капремонт могла вырасти на 12% — до 14 рублей за квадратный метр жилья.

Фото: donland.ru

СМИ предположили, что причиной отзыва законопроекта стало недовольство местных жителей, которые выступали категорически против поправок, однако позже стало известно, что текст документа просто направили на юридическую и техническую обработку.

Не только судьи, но и полиция

После отгремевшего дела донских судей Ростовскую область всколыхнула информация о коррупции в рядах донской полиции.

В начале рабочей недели в СМИ стали появляться сообщения о том, что в домах полицейских и отделах МВД прокатилась волна обысков и задержаний. И если в начале недели фигурантами по делу проходили только 20 человек, то к концу круг подозреваемых расширился до 33 человек.

Задержанных полицейских из Ростова отправят в СИЗО Москвы и Ставрополья
Узнать подробнее

По предварительной информации, опубликованной СК РФ, причиной расследования стала незаконная деятельность полицейской ОПГ, организованной бывшим замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрием Рыбалко. Источники СМИ в силовых структурах сообщали, что ОПГ за взятки «крышевала» донских предпринимателей — владельцев торговых точек и различных магазинов, помогая им защищать свой бизнес от административной ответственности за правонарушения.

Жадность и отвага

Не менее сокрушительной для ростовчан стала новость о том, что прокурора Железнодорожного района Ростова задержали при получении взятки 1,3 миллиона рублей на фоне массовых обысков в рядах полиции.

«Всех арестовывают, а ему все равно»: ростовчане высказались о задержании прокурора
Узнать подробнее

По данным СМИ, Александра Алексеева задержали в ресторане, когда он должен был получить «гонорар» за закрытие уголовного дела в отношении фигуранта, фактически «слив» его.

После этого суд отстранил Алексеева от работы, отправив его и двух посредников в передаче денег в СИЗО.

Читайте также:
В Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолетВ Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из МелитополяВ Ростовской области заморозки до -4 градусов продержатся как минимум до 19 апреля
#Надежда Пустяк#Обыски и задержания полицейских в Ростове#Полицейское ОПГ в Ростове#Повышение платы за капремонт#Капремонт#Задержание прокурора#Взятки представителям власти Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году
Сегодня, 15:30
«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года
Сегодня, 14:11
В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Сегодня, 13:30
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Сегодня, 11:15
«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки
Вчера, 08:21