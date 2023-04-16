Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Одной из главных новостей недели стало то, что в Ростовской области отозвали законопроект о ежегодном повышении тарифа за капремонт домов.
Согласно открытым данным, инициатива предполагала ежегодное увеличение платы за капремонт в соответствии с индексом потребительских цен. То есть, в этом году потенциально оплата за капремонт могла вырасти на 12% — до 14 рублей за квадратный метр жилья.
СМИ предположили, что причиной отзыва законопроекта стало недовольство местных жителей, которые выступали категорически против поправок, однако позже стало известно, что текст документа просто направили на юридическую и техническую обработку.
После отгремевшего дела донских судей Ростовскую область всколыхнула информация о коррупции в рядах донской полиции.
В начале рабочей недели в СМИ стали появляться сообщения о том, что в домах полицейских и отделах МВД прокатилась волна обысков и задержаний. И если в начале недели фигурантами по делу проходили только 20 человек, то к концу круг подозреваемых расширился до 33 человек.
По предварительной информации, опубликованной СК РФ, причиной расследования стала незаконная деятельность полицейской ОПГ, организованной бывшим замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрием Рыбалко. Источники СМИ в силовых структурах сообщали, что ОПГ за взятки «крышевала» донских предпринимателей — владельцев торговых точек и различных магазинов, помогая им защищать свой бизнес от административной ответственности за правонарушения.
Не менее сокрушительной для ростовчан стала новость о том, что прокурора Железнодорожного района Ростова задержали при получении взятки 1,3 миллиона рублей на фоне массовых обысков в рядах полиции.
По данным СМИ, Александра Алексеева задержали в ресторане, когда он должен был получить «гонорар» за закрытие уголовного дела в отношении фигуранта, фактически «слив» его.
После этого суд отстранил Алексеева от работы, отправив его и двух посредников в передаче денег в СИЗО.