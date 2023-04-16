Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В апреле 2023 года эксперт по недвижимости рассказал, что на рынке жилья наблюдается «заморозка» цен на строящееся жилье, однако в ближайшее время ситуация может измениться, а потому ростовчане все чаще выбирают готовое жилье и объекты недвижимости на вторичном рынке. Мы выяснили, какие объекты на рынке жилья оказались самыми дорогими в апреле 2023 года.
Самым дорогим объектом оказалась девятикомнатная квартира свободной планировки в ЖК «Чехов», ее общая площадь составляет 400 квадратных метров.
Объект расположен на пятом этаже элитного дома в центре города, однако продавец не приложил к объявлению фотографий помещений или планировки, сообщив, что это стройвариант. Стоимость объекта составила ровно 86 миллионов рублей.
Второе место рейтинга заняла квартира в историческом центре города в особняке Серпуги Мнацакановой, прошедшем реконструкцию всего пять лет назад. Общая площадь недвижимости составляет 500 квадратных метров, а стоимость — 69 миллионов рублей.
За эти деньги покупатель получит двухуровневую квартиру с пятью спальнями, тремя ванными комнатами, внутренние интерьеры практически полностью выполнены из дерева. Помимо спален в квартире есть кухня со столовой, каминный зал со столовой комнатой, лаунж-зона, кабинет, три гардеробных, кинотеатр, детские игровые зоны с техническими помещениями и прачечными.
В качестве преимуществ квартиры упоминаются кирпичные стены с шумо- и теплоизоляцией, высокие потолки, панорамные окна, собственная котельная и системы видеонаблюдения.
Бронзу рейтинга дорогих квартир в апреле завоевал пентхаус на проспекте Соколова, 41. Владельцы желают выручить за него 66 миллионов рублей, площадь квартиры составляет 500 квадратных метров, на которых размещаются четыре спальни, три ванных, в комплекте к дому в объявлении указано одно машиноместо.
Квартира находится на 21 этаже здания, имеет выход на крышу, панорамное остекление и дизайнерский ремонт.
Четвертый объект находится в том же доме, что и лидер рейтинга. На продажу выставили уютную пятикомнатную квартиру в серебристо-кремовых тонах площадью 200 квадратных метров.
Площадь жилого пространства разделена на холл, гостевой санузел, прачечную, четыре гардероба, гостиную, кухню-столовую, три детских комнаты, спальню хозяев дома.
Объект продается за 64,9 миллиона рублей, квартиру можно взять в ипотеку.
В пятерку лидеров также вошла квартира за 60 миллионов рублей на улице Пушкинской. Трехкомнатная квартира с террасой на третьем этаже 18-этажного здания имеет площадь 260 квадратных метров. А вот площадь террасы составляет уже 300 квадратных метров.
В планировке объекта указаны две спальни, гардеробная, один санузел, отдельно ванная комната, кухня-столовая, балкон и гостиная с выходом на террасу.
Преимуществом продавец называет удачное расположение дома, который находится в шаговой доступности от одного из донских вузов, лицея КЭО, нескольких школ, детских садов и Публичной библиотеки.