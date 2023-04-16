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Published Сегодня, 09:55

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Пентхаусы и памятники архитектуры: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова

16 апреля 2023, 09:55
Фото: pxhere.com
В Ростове назвали цены на самые дорогие квартиры города в апреле 2023 года

В Ростове назвали цены на самые дорогие квартиры города в апреле 2023 года

В Ростове в апреле на продажу выставили квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей. Портал RostovGazeta решил изучить рынок элитной недвижимости, чтобы найти самые интересные объекты.

В апреле 2023 года эксперт по недвижимости рассказал, что на рынке жилья наблюдается «заморозка» цен на строящееся жилье, однако в ближайшее время ситуация может измениться, а потому ростовчане все чаще выбирают готовое жилье и объекты недвижимости на вторичном рынке. Мы выяснили, какие объекты на рынке жилья оказались самыми дорогими в апреле 2023 года.

Стройвариант за 86 миллионов рублей — проспект Чехова, 63

Самым дорогим объектом оказалась девятикомнатная квартира свободной планировки в ЖК «Чехов», ее общая площадь составляет 400 квадратных метров.

Фото: Avito

Объект расположен на пятом этаже элитного дома в центре города, однако продавец не приложил к объявлению фотографий помещений или планировки, сообщив, что это стройвариант. Стоимость объекта составила ровно 86 миллионов рублей.

Дерево и гобелены — улица Пушкинская, 65

Второе место рейтинга заняла квартира в историческом центре города в особняке Серпуги Мнацакановой, прошедшем реконструкцию всего пять лет назад. Общая площадь недвижимости составляет 500 квадратных метров, а стоимость — 69 миллионов рублей.

Фото: Cian

За эти деньги покупатель получит двухуровневую квартиру с пятью спальнями, тремя ванными комнатами, внутренние интерьеры практически полностью выполнены из дерева. Помимо спален в квартире есть кухня со столовой, каминный зал со столовой комнатой, лаунж-зона, кабинет, три гардеробных, кинотеатр, детские игровые зоны с техническими помещениями и прачечными.

В качестве преимуществ квартиры упоминаются кирпичные стены с шумо- и теплоизоляцией, высокие потолки, панорамные окна, собственная котельная и системы видеонаблюдения.

Милый домик на крыше — проспект Соколова, 41

Бронзу рейтинга дорогих квартир в апреле завоевал пентхаус на проспекте Соколова, 41. Владельцы желают выручить за него 66 миллионов рублей, площадь квартиры составляет 500 квадратных метров, на которых размещаются четыре спальни, три ванных, в комплекте к дому в объявлении указано одно машиноместо.

Фото: Avito

Квартира находится на 21 этаже здания, имеет выход на крышу, панорамное остекление и дизайнерский ремонт.

Самый уютный дом за 64,9 миллиона рублей — проспект Чехова, 63

Четвертый объект находится в том же доме, что и лидер рейтинга. На продажу выставили уютную пятикомнатную квартиру в серебристо-кремовых тонах площадью 200 квадратных метров.

Фото: Avito

Площадь жилого пространства разделена на холл, гостевой санузел, прачечную, четыре гардероба, гостиную, кухню-столовую, три детских комнаты, спальню хозяев дома.

Объект продается за 64,9 миллиона рублей, квартиру можно взять в ипотеку.

Свет, воздух и минимализм — улица Пушкинская, 144

В пятерку лидеров также вошла квартира за 60 миллионов рублей на улице Пушкинской. Трехкомнатная квартира с террасой на третьем этаже 18-этажного здания имеет площадь 260 квадратных метров. А вот площадь террасы составляет уже 300 квадратных метров.

Фото: Cian

В планировке объекта указаны две спальни, гардеробная, один санузел, отдельно ванная комната, кухня-столовая, балкон и гостиная с выходом на террасу.

Преимуществом продавец называет удачное расположение дома, который находится в шаговой доступности от одного из донских вузов, лицея КЭО, нескольких школ, детских садов и Публичной библиотеки.

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