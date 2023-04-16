В апреле 2023 года эксперт по недвижимости рассказал, что на рынке жилья наблюдается «заморозка» цен на строящееся жилье, однако в ближайшее время ситуация может измениться, а потому ростовчане все чаще выбирают готовое жилье и объекты недвижимости на вторичном рынке. Мы выяснили, какие объекты на рынке жилья оказались самыми дорогими в апреле 2023 года.