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Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем

16 апреля 2023, 11:15
Фото:  Telegram-канал «Ростов Главный»
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Подозрительный ростовчанин испугал студента с ярким рюкзаком, перепутав логотип компьютерной игры с украинским трезубцем, сведения об этом появились в соцсетях.

В воскресенье, 16 апреля, местный житель поделился в Telegram-канале «Ростов Главный» фото неизвестного молодого человека с ярким рюкзаком. Прохожий обратил на него внимание из-за изображения «стилизованного украинского трезубца» на красно-черном фоне.

«Парень заметил, что я за ним иду и наблюдаю, ускорил шаг еще быстрее, периодически оглядываясь. Не отреагировал, когда я показал жестом, чтобы он подошел ко мне, еще больше ускорив шаг», — поделился ростовчанин, добавив, что зря не догнал молодого человека и не вызвал полицию, поскольку демонстрация нацистской атрибутики преследуется законом.

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В ответ на это ростовчанина успокоили объяснением, что увиденный рисунок на самом деле был логотипом компьютерной игры Watch Dogs, которая не имеет никакого отношения к украинскому трезубцу.

«Вот так просто можно попасть под гонения. Парню нравится игра, взял рюкзак с символикой из игры и чуть не замесили», — неприятно удивились ростовчане в комментариях под постом.

Ранее в Ростове студент получил штраф за демонстрацию украинского флага и угрозы отвоевать Крым.

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