«Парень заметил, что я за ним иду и наблюдаю, ускорил шаг еще быстрее, периодически оглядываясь. Не отреагировал, когда я показал жестом, чтобы он подошел ко мне, еще больше ускорив шаг», — поделился ростовчанин, добавив, что зря не догнал молодого человека и не вызвал полицию, поскольку демонстрация нацистской атрибутики преследуется законом.