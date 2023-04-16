Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В воскресенье, 16 апреля, местный житель поделился в Telegram-канале «Ростов Главный» фото неизвестного молодого человека с ярким рюкзаком. Прохожий обратил на него внимание из-за изображения «стилизованного украинского трезубца» на красно-черном фоне.
«Парень заметил, что я за ним иду и наблюдаю, ускорил шаг еще быстрее, периодически оглядываясь. Не отреагировал, когда я показал жестом, чтобы он подошел ко мне, еще больше ускорив шаг», — поделился ростовчанин, добавив, что зря не догнал молодого человека и не вызвал полицию, поскольку демонстрация нацистской атрибутики преследуется законом.
В ответ на это ростовчанина успокоили объяснением, что увиденный рисунок на самом деле был логотипом компьютерной игры Watch Dogs, которая не имеет никакого отношения к украинскому трезубцу.
«Вот так просто можно попасть под гонения. Парню нравится игра, взял рюкзак с символикой из игры и чуть не замесили», — неприятно удивились ростовчане в комментариях под постом.
Ранее в Ростове студент получил штраф за демонстрацию украинского флага и угрозы отвоевать Крым.