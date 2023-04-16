Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
По словам парламентария, киевский режим намерен убить несколько сотен тысяч собственных формально сограждан во время контрнаступления. Бородай выразил надежду, что это будет последнее наступление ВСУ.
«Нам необходимо собрать максимум сил для быстрой и эффективной победы, которая отобьет у всех наших противников, у коллективного Запада, прежде всего, у США, желание с нами связываться», — заявил депутат.
Он добавил, что не исключает еще одной волны мобилизации и считает это правильной мерой.
Ранее Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению.