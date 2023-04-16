rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО

16 апреля 2023, 17:30
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что России нужна быстрая победа в спецоперации, говорится в его Telegram-канале.

По словам парламентария, киевский режим намерен убить несколько сотен тысяч собственных формально сограждан во время контрнаступления. Бородай выразил надежду, что это будет последнее наступление ВСУ.

«Нам необходимо собрать максимум сил для быстрой и эффективной победы, которая отобьет у всех наших противников, у коллективного Запада, прежде всего, у США, желание с нами связываться», — заявил депутат.

В Таганроге установят мемориальную доску бойцу СВО, погибшему на Змеином острове
Узнать подробнее

Он добавил, что не исключает еще одной волны мобилизации и считает это правильной мерой.

Ранее Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ в 2023 годуРостовский депутат Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлениюРостовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости спецоперации#Победа в СВО
Подпишитесь
Миллионные взятки и охота на полицию Ростовской области в главных новостях недели
Сегодня, 15:53
В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году
Сегодня, 15:30
«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года
Сегодня, 14:11
В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Сегодня, 13:30
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Сегодня, 11:15
«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки
Вчера, 08:21