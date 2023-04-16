В Батайске ночью 16 апреля рядом с кафе «Полет» убили таксиста

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Подписчики Telegram-канала «Батайск Город» рассказали, что в ночь на воскресенье, 16 апреля, в Батайске в районе Авиагородка произошло убийство.
Очевидцы рассказали, что тело водителя такси нашли рядом с кафе «Полет» на Восточном шоссе, 21/2. Мужчина безжизненно лежал рядом с кафе, его тело окружили сотрудники полиции.
«На рынке сказали, что убили таксиста Вову», — сообщают авторы Telegram-канала.
В настоящий момент информация о гибели таксиста не получила подтверждения у каких-либо официальных источников, также нет никаких данных об обстоятельствах его гибели. Данные уточняются.
Ранее в Ростове при невыясненных обстоятельствах на детской площадке умер неизвестный мужчина.