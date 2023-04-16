rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Изображение материала

В Батайске ночью 16 апреля рядом с кафе «Полет» убили таксиста

16 апреля 2023, 10:47
Фото: Яндекс. Карты
В Батайске ночью 16 апреля рядом с кафе «Полет» убили таксиста
В Батайске очевидцы сообщили об убийстве таксиста, произошедшем в Авиагородке, сообщения появились в соцсетях.

Подписчики Telegram-канала «Батайск Город» рассказали, что в ночь на воскресенье, 16 апреля, в Батайске в районе Авиагородка произошло убийство.

Очевидцы рассказали, что тело водителя такси нашли рядом с кафе «Полет» на Восточном шоссе, 21/2. Мужчина безжизненно лежал рядом с кафе, его тело окружили сотрудники полиции.

«На рынке сказали, что убили таксиста Вову», — сообщают авторы Telegram-канала.

Цены на такси подскочили в Ростове-на-Дону из-за ливня 13 апреля
Узнать подробнее

В настоящий момент информация о гибели таксиста не получила подтверждения у каких-либо официальных источников, также нет никаких данных об обстоятельствах его гибели. Данные уточняются.

Ранее в Ростове при невыясненных обстоятельствах на детской площадке умер неизвестный мужчина.

Читайте также:
Ездить пьяными в такси призвали жителей Ростовской областиТела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалосьТело пропавшего активиста экстремистской организации Серкова нашли в Волгодонске
#Надежда Пустяк#Происшествие#Убийство#Такси#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Батайск
Подпишитесь
Пентхаусы и памятники архитектуры: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
Сегодня, 09:55
Ростовчане запросили у губернатора, сколько школ запланировали под застройку города
Сегодня, 08:03
В Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов
Сегодня, 07:25
Фура опрокинулась в Ростовской области из-за сердечного приступа у водителя
Сегодня, 04:53
Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах
Вчера, 17:11
«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки
Вчера, 08:21