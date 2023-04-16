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В Краснодаре ищут школьницу из-за издевательств над хомяками

16 апреля 2023, 16:27
Фото: 1mi
В Краснодаре идет розыск школьницы, которая в Интернете транслирует издевательства над животными, сообщают «Новые известия».

По данным издания, девушка через Telegram-канал предлагает выбрать наказания для котов и хомяков, в том числе она их душит и бьет. Кроме того, она их морит голодом и бросает с высоты.

«Когда это стало известно, то люди начали массово обращаться в полицию, чтобы прекратить издевательства. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы автора, а также ее личность», — сказано в сообщении.

Живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом
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Зоозащитники предполагают, что девушка проживает в Краснодаре. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом.

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