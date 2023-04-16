Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
По данным издания, девушка через Telegram-канал предлагает выбрать наказания для котов и хомяков, в том числе она их душит и бьет. Кроме того, она их морит голодом и бросает с высоты.
«Когда это стало известно, то люди начали массово обращаться в полицию, чтобы прекратить издевательства. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы автора, а также ее личность», — сказано в сообщении.
Зоозащитники предполагают, что девушка проживает в Краснодаре. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом.