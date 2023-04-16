В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя

Подозреваемые собирались прикрепить взрывное устройство под капот машины ЗАЗ-1102 рядом с местом выдачи гуманитарной помощи и позже забросать военных противотанковыми гранатами. Однако их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и военные, которые обнаружили автомобиль со взрывчаткой, позднее они нашли и тайники с оружием, оборудованные на кладбище, в подвалах и гаражах членов сообщества.