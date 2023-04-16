В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Портал «Ъ» сообщил, что в ближайшее время в суде рассмотрят дело пяти бывших и действующих сотрудников ВСУ, которые готовились провести атаку по гуманитарному конвою в Запорожской области и российским военным, охранявшим его.
Фигурантами по делу проходят жители Мелитополя, среди них контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также военный в отставке Юрий Петров. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.
Следователи представили версию, согласно которой все упомянутые выше подозреваемые состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя», главарем которой был Владимир Минко. Участники сообщества планировали произвести взрывы в расположениях российских войск и на точках раздачи гумпомощи местному населению.
Подозреваемые собирались прикрепить взрывное устройство под капот машины ЗАЗ-1102 рядом с местом выдачи гуманитарной помощи и позже забросать военных противотанковыми гранатами. Однако их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и военные, которые обнаружили автомобиль со взрывчаткой, позднее они нашли и тайники с оружием, оборудованные на кладбище, в подвалах и гаражах членов сообщества.
Сейчас силовики предполагают, что именно Игорь Горлов изготовил взрывное устройство, организовывал тайники, похожие функции исполнял и Петров. В это время Зуев отслеживал передвижения военных ВС РФ, Голубев информировал о местах и времени выдачи гуманитарной помощи, а Жуков, предположительно, выполнял поручения организатора террористического подполья Минко и искал сведения о военных, оружии и других средствах, необходимых для преступной деятельности.
Более подробная информация о деятельности жителей Мелитополя станет известна, когда появятся данные от официальных источников. Информация уточняется.
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