Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В этом году родился 5221 человек, за такой же период прошлого года - 5257. Получается, что это количество сократилось на 0,3%.
С начала 2023 года скончались 9,1 тысячи граждан, а убыль населения составила 3,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель достигал 6,7 тысячи человек.
Добавим, что в регионе за год уменьшилось количество регистрируемых браков. Этот показатель упал на 8,1%.
Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году.