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В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году

16 апреля 2023, 15:30
Фото: 1mi
В Ростовской области за январь и февраль 2023 года зарегистрировали убыль населения, сообщает Росстат.

В этом году родился 5221 человек, за такой же период прошлого года - 5257. Получается, что это количество сократилось на 0,3%. 

С начала 2023 года скончались 9,1 тысячи граждан, а убыль населения составила 3,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель достигал 6,7 тысячи человек.

Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года
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Добавим, что в регионе за год уменьшилось количество регистрируемых браков. Этот показатель упал на 8,1%. 

Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году.

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