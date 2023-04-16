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В Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет

16 апреля 2023, 13:46
Фото: pxhere.com
В Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет
В Таганроге задержали мужчин, ограбивших офис МФО с фонариком после того, как закончились деньги на алкоголь, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На днях в дежурную часть УМВД России по Таганрогу поступило заявление от представителя МФО. Женщина рассказала, что находилась в офисе, когда в него ворвались двое мужчин в масках. Один из неизвестных достал предмет, похожий на пистолет, и с помощью угроз получил из кассы 47 тысяч рублей.

В ходе розыска полиция установила и задержала подозреваемых в преступлении, которыми оказались ранее судимый за повреждение имущества 38-летний горожанин и его 37-летний товарищ.

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Полицейским удалось установить, что в день ограбления мужчины распивали спиртное, когда деньги закончились — они решили получить их в офисе микрофинансовой организации. Подозреваемые дождались, пока все посетители выйдут из офиса и под угрозой расправы получили деньги у сотрудницы. Для запугивания женщины они использовали фонарик, похожий на пистолет.

После обысков в домах мужчин изъяли балаклавы, фонарик и похищенные деньги. Сейчас в отношении жителей Таганрога возбудили уголовное дело по статье «Разбой», а самих фигурантов заключили под стражу.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который грабил офисы микрофинансовых организаций.

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