В Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет

На днях в дежурную часть УМВД России по Таганрогу поступило заявление от представителя МФО. Женщина рассказала, что находилась в офисе, когда в него ворвались двое мужчин в масках. Один из неизвестных достал предмет, похожий на пистолет, и с помощью угроз получил из кассы 47 тысяч рублей.