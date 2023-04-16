В Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На днях в дежурную часть УМВД России по Таганрогу поступило заявление от представителя МФО. Женщина рассказала, что находилась в офисе, когда в него ворвались двое мужчин в масках. Один из неизвестных достал предмет, похожий на пистолет, и с помощью угроз получил из кассы 47 тысяч рублей.
В ходе розыска полиция установила и задержала подозреваемых в преступлении, которыми оказались ранее судимый за повреждение имущества 38-летний горожанин и его 37-летний товарищ.
Полицейским удалось установить, что в день ограбления мужчины распивали спиртное, когда деньги закончились — они решили получить их в офисе микрофинансовой организации. Подозреваемые дождались, пока все посетители выйдут из офиса и под угрозой расправы получили деньги у сотрудницы. Для запугивания женщины они использовали фонарик, похожий на пистолет.
После обысков в домах мужчин изъяли балаклавы, фонарик и похищенные деньги. Сейчас в отношении жителей Таганрога возбудили уголовное дело по статье «Разбой», а самих фигурантов заключили под стражу.
Ранее в Ростове задержали мужчину, который грабил офисы микрофинансовых организаций.