В пятницу, 14 апреля, администрация Таганрога разместила сообщение о планах установить мемориальную доску на фасаде школы №35. Памятная доска будет посвящена подвигу старшего матроса Мурата Хатажукова, который погиб в мае прошлого года во время спецоперации на острове Змеином.