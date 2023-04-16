Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В пятницу, 14 апреля, администрация Таганрога разместила сообщение о планах установить мемориальную доску на фасаде школы №35. Памятная доска будет посвящена подвигу старшего матроса Мурата Хатажукова, который погиб в мае прошлого года во время спецоперации на острове Змеином.
Мнения об инициативе предлагают направить комитету по архитектуре Таганрога.
Ранее в ходе СВО погиб житель Новочеркасска — прапорщик Кукса, которого ранило осколком снаряда в сердце.