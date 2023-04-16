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В Таганроге установят мемориальную доску бойцу СВО, погибшему на Змеином острове

16 апреля 2023, 10:17
Фото: donland.ru
В Таганроге установят мемориальную доску бойцу СВО, погибшему на Змеином острове
В Таганроге жителям города предложили принять участие в обсуждении проекта установки мемориальной доски в память матроса Мурата Хатажукова, погибшего в ходе СВО в прошлом году, информация появилась на портале администрации.

В пятницу, 14 апреля, администрация Таганрога разместила сообщение о планах установить мемориальную доску на фасаде школы №35. Памятная доска будет посвящена подвигу старшего матроса Мурата Хатажукова, который погиб в мае прошлого года во время спецоперации на острове Змеином.

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Мнения об инициативе предлагают направить комитету по архитектуре Таганрога.

Ранее в ходе СВО погиб житель Новочеркасска — прапорщик Кукса, которого ранило осколком снаряда в сердце.

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