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Жители в Ростовской области стали реже жениться и чаще разводиться в 2023 году

16 апреля 2023, 15:47
Фото: 1mi
В Ростовской области уменьшилось количество регистрируемых браков и увеличилось число разводов, сообщает Росстат.

В январе и феврале 2023 года узами брака связали себя 2,5 тысячи пар, а в прошлом году этот показатель составлял 2,7 тысячи. Получается, что число зарегистрированных браков уменьшилось на 223.

Что касается разводов, то с начала этого года распались 2,7 тысячи пар. В прошлом году такое решение приняли 2,3 тысячи семей, что оказалось меньше на 13%, чем сейчас.

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Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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