Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В январе и феврале 2023 года узами брака связали себя 2,5 тысячи пар, а в прошлом году этот показатель составлял 2,7 тысячи. Получается, что число зарегистрированных браков уменьшилось на 223.
Что касается разводов, то с начала этого года распались 2,7 тысячи пар. В прошлом году такое решение приняли 2,3 тысячи семей, что оказалось меньше на 13%, чем сейчас.
Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.