Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Согласно свежему отчету Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol), ростовский аэропорт Платов и другие аэропорты России могут остаться закрытыми до 2029 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) процитировала содержание отчета, который указывает на отсутствие факторов для возобновления воздушной навигации в ряде регионов России в ближайшие годы. При этом, по сравнению с прошлогодним прогнозам, ожидания Евроконтроля ухудшились, в 2022 году аналитики предполагали, что приостановка авиарейсов продлится до 2028 года.
Согласно отчету, к концу семилетнего периода не ожидается возврата к «нормальному» маршруту через воздушное пространство Украины и России. Европейские аналитики считают, что ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы будут действовать до конца 2029 года.
Однако следует учитывать, что отчет Евроконтроль оценивает ситуацию с точки зрения европейской авиации. Не исключено, что открытие аэропортов на юге России для внутренних и международных рейсов может произойти намного раньше предсказанного срока.
С 24 февраля 2022 года Ростовский аэропорт Платов и еще 10 аэропортов юга и центральных регионов России не принимают гражданские самолеты из соображений безопасности, связанных с началом спецоперации. Ограничение действует до особого распоряжения.
Ранее стало известно о появлении квартала правительства и государственного архива Ростовской области на территории старого аэропорта в Ростове.