Согласно свежему отчету Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol), ростовский аэропорт Платов и другие аэропорты России могут остаться закрытыми до 2029 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) процитировала содержание отчета, который указывает на отсутствие факторов для возобновления воздушной навигации в ряде регионов России в ближайшие годы. При этом, по сравнению с прошлогодним прогнозам, ожидания Евроконтроля ухудшились, в 2022 году аналитики предполагали, что приостановка авиарейсов продлится до 2028 года.