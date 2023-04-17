rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Изображение материала

Аэропорт Платов в Ростове могут оставить закрытым до 2029 года

17 апреля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Аэропорт Платов в Ростове могут оставить закрытым до 2029 года
Согласно новому прогнозу Евросоюза, аэропорт Платов может остаться закрытым до 2029 года, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России.

Согласно свежему отчету Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol), ростовский аэропорт Платов и другие аэропорты России могут остаться закрытыми до 2029 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) процитировала содержание отчета, который указывает на отсутствие факторов для возобновления воздушной навигации в ряде регионов России в ближайшие годы. При этом, по сравнению с прошлогодним прогнозам, ожидания Евроконтроля ухудшились, в 2022 году аналитики предполагали, что приостановка авиарейсов продлится до 2028 года.

Согласно отчету, к концу семилетнего периода не ожидается возврата к «нормальному» маршруту через воздушное пространство Украины и России. Европейские аналитики считают, что ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы будут действовать до конца 2029 года.

Квартал правительства появится на территории старого аэропорта в Ростове к 2040 году
Узнать подробнее

Однако следует учитывать, что отчет Евроконтроль оценивает ситуацию с точки зрения европейской авиации. Не исключено, что открытие аэропортов на юге России для внутренних и международных рейсов может произойти намного раньше предсказанного срока.

С 24 февраля 2022 года Ростовский аэропорт Платов и еще 10 аэропортов юга и центральных регионов России не принимают гражданские самолеты из соображений безопасности, связанных с началом спецоперации. Ограничение действует до особого распоряжения.

Ранее стало известно о появлении квартала правительства и государственного архива Ростовской области на территории старого аэропорта в Ростове.

Читайте также:
На месте старого аэропорта в Ростов возведут 35-этажные небоскребыВласти утвердили планировку территории старого аэропорта в РостовеАвтовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году
#Елена Янкевич#Аэропорт Платов#Самолет до Ростова#Гражданская авиация#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Количество единиц общественного транспорта сократили в Ростове
Сегодня, 06:15
Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля
Сегодня, 06:22
В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Вчера, 13:30
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Вчера, 11:15
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
Сегодня, 04:00