Более 500 молодых дончан участвуют в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтарт»

В ходе общения участники пришли к выводу, что в политике всегда необходимы новые идеи, а также новые лица, которые эти идеи принесут. Так что, вполне вероятно, что в ближайшем будущем донской парламент не только обновится, но и значительно помолодеет. Отметим, что в настоящее время документы для участия в предварительном голосовании подали около 200 человек. Отбор будущих кандидатов в Законодательное Собрание пройдет в электронном формате, участвовать в нем смогут все избиратели Ростовской области, а вся информация есть на pg.er.ru.