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Более 500 молодых дончан участвуют в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтарт»

17 апреля 2023, 11:53
Фото: «Единая Россия»
Для них провели очный обучающий семинар с приглашением действующих депутатов и экспертов.

Более 500 молодых дончан участвуют в Федеральном кадровом проекте «ПолитСтарт», который реализует «Единая Россия» для обучения молодых людей, интересующихся политикой и выборами.

На площадке ростовского молодежного пространства Дом культурных «Правда» для них провели обучающий семинар, куда пригласили действующих депутатов и политических технологов. Лично и в режиме онлайн присутствовали более 100 человек. Здесь собрались кандидаты предварительного голосования «Единой России», которое проводит партия весной для отбора тех, кого выдвинет в Законодательное Собрание области, а также молодые специалисты в сфере выборов.

Секретарь донского отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко заметил, что все больше молодежи приходит на руководящие посты в органы власти, в общественные организации и депутатские фракции «Единой России».

— Важно поддержать их стремление быть полезными стране, области и людям. Энергию и инициативность надо подкреплять практическими знаниями – ребята должны иметь возможность задавать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы. В этом и есть основная задача нашего проекта, — подчеркнул председатель донского парламента.

Семинар проходил в несколько этапов. На первом — действующие депутаты поделились с присутствующими своим личным опытом, в частности, представитель Ростовской области в Госдуме Екатерина Стенякина и другие её коллеги. А затем с участниками работали опытные эксперты в медиасфере.

Фото: «Единая Россия»

Спикер семинара, победитель конкурса «Лидеры России» Игорь Бураков, возглавляющий комитет Законодательного Собрания по экономической политике, отметил важность подобных встреч.

— В нашей стране давно выстроились кадровые социальные лифты, которые позволяют любому человеку, независимо от происхождения и наличия связей, рвануть на любую социальную ступеньку в честной конкурентной борьбе, — заявил Игорь Бураков.

Подобного взгляда придерживается и руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Ромашенко, который уже является кандидатом предварительного голосования.

— Данное мероприятие направлено на тех людей, которые хотели бы попробовать свои силы в политике. Например,  я принимаю участие в «ПолитСтарте» не первый раз. До этого я был политтехнологом и приобрел определенный опыт. Опираясь также на опыт волонтерства и участия в гуманитарных миссиях, я и принял решение зарегистрироваться как кандидат, — поделился Николай Ромашенко.

В ходе общения участники пришли к выводу, что в политике всегда необходимы новые идеи, а также новые лица, которые эти идеи принесут. Так что, вполне вероятно, что в ближайшем будущем донской парламент не только обновится, но и значительно помолодеет. Отметим, что в настоящее время документы для участия в предварительном голосовании подали около 200 человек. Отбор будущих кандидатов в Законодательное Собрание пройдет в электронном формате, участвовать в нем смогут все избиратели Ростовской области, а вся информация есть на pg.er.ru.

#Елена Янкевич
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