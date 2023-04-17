Появилась информация о том, что ростовского депутата Петра Пятибратова проверяет полиция Неклиновского района. Поводом для этого, по данным telegram-канала ВЧК-ОГПУ, стала жалоба работника дорожной компании. В ней он заявил, что в ходе конфликта, депутат угрожал ему пистолетом и похитил два сотовых телефона Xiaomi.