Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Появилась информация о том, что ростовского депутата Петра Пятибратова проверяет полиция Неклиновского района. Поводом для этого, по данным telegram-канала ВЧК-ОГПУ, стала жалоба работника дорожной компании. В ней он заявил, что в ходе конфликта, депутат угрожал ему пистолетом и похитил два сотовых телефона Xiaomi.
Корреспондент RostovGazeta связался с депутатом для разъяснения ситуации.
«Все норм. Сейчас пока занят», — сообщил Петр Пятибратов.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат Петр Пятибратов высказался против медицинской перепроверки лиц с ограничениями к службе.