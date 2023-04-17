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Депутат Пятибратов прокомментировал скандал с пистолетом в Ростовской области

17 апреля 2023, 14:29
Фото: Страница в соцсети Петра Пятибратова
Депутат гордумы Ростова Петр Пятибратов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что «все нормально».

Появилась информация о том, что ростовского депутата Петра Пятибратова проверяет полиция Неклиновского района. Поводом для этого, по данным telegram-канала ВЧК-ОГПУ, стала жалоба работника дорожной компании. В ней он заявил, что в ходе конфликта, депутат угрожал ему пистолетом и похитил два сотовых телефона Xiaomi.

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Корреспондент RostovGazeta связался с депутатом для разъяснения ситуации.

«Все норм. Сейчас пока занят», — сообщил Петр Пятибратов.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат Петр Пятибратов высказался  против медицинской перепроверки лиц с ограничениями к службе. 

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