«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн

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Теперь почти все действия можно выполнить онлайн. Клиенты сети смогут оценить свое имущество, не выходя из дома, в один клик совершить все платежи и получить электронный залоговый билет. В перспективе – расширение залоговой линейки. «Донской ломбард» сможет оценивать бытовую технику, антиквариат, сумки, часы и другие виды залогов. Этот опыт специалисты получат от федеральной сети «Фианит-Ломбард».
«Донской ломбард» верно служит клиентам с 1967 года. Сейчас он скорее похож на современный банк, у которого работает 65 офисов, понятный комплекс услуг, а также онлайн-сервисы и удобное мобильное приложение. Безопасность ломбарда также на банковском уровне: это полностью легальная компания, деятельность которой регулируется Центробанком. А значит, что вам не навяжут скрытых процентов, страховок и переплат. Получив поддержку федеральной сети, ломбард сохранит бренд и коллектив, а также привычные для ростовчан отделения. Об этом рассказал генеральный директор Федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.
— Сохранится и бренд, и коллектив, и привычные жителям отделения. Для нас важен каждый клиент, и наша цель – развивать «Донской ломбард», внедряя стандарты обслуживания федеральной сети и новые сервисы. Благодаря поддержке Федеральной сети «Фианит-Ломбард», мы станем только надежнее, ближе, и со своей стороны сделаем максимум, чтобы переход на новые сервисы стал комфортным и простым, — говорит Станислав Боронин.
Для того, чтобы получить пониженную ставку и другие преимущества, нужно скачать новое мобильное приложение.
Анна Креулова регулярно пользуется услугами «Донского ломбарда». Мы встретились с ней в главном офисе финансовой организации на улице Мечникова, когда она получала талон электронной очереди. Процедура простая. Женщина подходит к окну в порядке своей очереди, предъявляет паспорт, а после просит оценить ее изделие. Если ее все устраивает, выплата происходит практически мгновенно, причем ее можно получить как наличными, так и на карту.
— Я пользуюсь услугами ломбарда не первый раз. Иногда прихожу в офис, я здесь недалеко живу. А теперь пользуюсь новым мобильным приложением! Это очень удобно. Яоплачиваю проценты онлайн, ставка низкая, у меня всего 0,2% в день. За последний заем набежало всего 48 рублей замесяц. Бриллианты тоже считаются, а значит, оценивают мои изделия высоко, — рассказывает посетительница «Донского ломбарда».
В настоящее время география «Донского ломбарда» охватывает 9 городов региона. В 65 отделениях трудится 200 сотрудников, а среди клиентов можно увидеть жителей даже самых отделенных уголков Ростовской области. В организации не без гордости заявляют, что «Донской ломбард» верно служит клиентам с 1967 года, и эта ценность останется неизменной.
ООО "ФИАНИТ-ЛОМБАРД" Реклама 18+