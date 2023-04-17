«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн

«Донской ломбард» верно служит клиентам с 1967 года. Сейчас он скорее похож на современный банк, у которого работает 65 офисов, понятный комплекс услуг, а также онлайн-сервисы и удобное мобильное приложение. Безопасность ломбарда также на банковском уровне: это полностью легальная компания, деятельность которой регулируется Центробанком. А значит, что вам не навяжут скрытых процентов, страховок и переплат. Получив поддержку федеральной сети, ломбард сохранит бренд и коллектив, а также привычные для ростовчан отделения. Об этом рассказал генеральный директор Федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.