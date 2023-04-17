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Дождливая и прохладная погода ожидает ростовчан на этой неделе с 17 апреля

17 апреля 2023, 08:01
Фото: Koen Suyk/Anefo/cc0/wikimedia.org
Дождливая и прохладная погода ожидает ростовчан на этой неделе с 17 апреля
На этой неделе жителей Ростова-на-Дону ожидает прохладная и дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник будет облачно, но воздух прогреется до +12 градусов, а к ночи синоптики прогнозируют ухудшение условий.

18 апреля до конца дня будет пасмурно, утром температура поднимется до 12 градусов, днем — до 16 градусов, вечером — 14.

В среду начало дня окажется пасмурным, ближе к обеду пойдет дождь, который продолжится до вечера. Температурный максимум днем будет достигнут при 12 градусах, к ночи станет еще холоднее — около +9…+11 градусов.

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20 апреля дождь начнется с самого утра, на улице станет прохладнее - около 8 градусов, днем потеплеет до +11…+13, осадки станут менее активными. Вечером же по-прежнему ожидается небольшой дождь и температура несколько увеличится — до +11…+13 градусов.

21 апреля специалисты предсказывают пасмурную погоду, которая сохранится в течение дня. Утром ожидается около +12 градусов, днем - 15 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +9…+10 градусов.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. 

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