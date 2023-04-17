20 апреля дождь начнется с самого утра, на улице станет прохладнее - около 8 градусов, днем потеплеет до +11…+13, осадки станут менее активными. Вечером же по-прежнему ожидается небольшой дождь и температура несколько увеличится — до +11…+13 градусов.