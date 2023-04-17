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Два человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской области

17 апреля 2023, 04:35
Фото: 1mi
В Ростовской области после аварии загорелись машины, два человека погибли, сообщили в УГИБДД по региону.

В Миллеровском районе водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу, хотя, по правилам, этого было делать нельзя. Здесь он столкнулся с «Ладой Гранта», которой управлял 34-летний водитель.

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После столкновения оба автомобиля загорелись и погибли водители еще до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области. Материал RostovGazeta на тему аварии читайте по ссылке.

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