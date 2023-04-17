Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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В Миллеровском районе водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу, хотя, по правилам, этого было делать нельзя. Здесь он столкнулся с «Ладой Гранта», которой управлял 34-летний водитель.
После столкновения оба автомобиля загорелись и погибли водители еще до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области. Материал RostovGazeta на тему аварии читайте по ссылке.