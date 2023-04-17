rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Изображение материала

Два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреля

17 апреля 2023, 09:54
Фото: ТГ канал zmsutskr
Два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреля
В Ростове идет проверка происшествия с теплоходом «Камила», который при швартовке ударился о другое судно «Пола-Алексию», сообщает Западное следственное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось днем 16 апреля, когда теплоход швартовался к причалу порта Ростов-на-Дону. В результате он столкнулся с другим судном.

Что именно стало причиной происшествия, на данный момент остается загадкой.

Ростов и Таганрог включили в маршрут круиза теплохода «Петр Великий» по шести странам
Узнать подробнее
Фото: ТГ канал zmsutskr

В результате инцидента никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов не произошло. Следователь провел осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводится работа для выяснения причин инцидента.

Ранее ростовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из Турции.

Читайте также:
Ростов и Таганрог включили в маршрут круиза теплохода «Петр Великий» по шести странамРостовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из ТурцииТеплоход сгорел в порту Ростова-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествие с теплоходами#Теплоходы в Ростове#Авария с теплоходами
Подпишитесь
Аэропорт Платов в Ростове могут оставить закрытым до 2029 года
Сегодня, 07:06
Количество единиц общественного транспорта сократили в Ростове
Сегодня, 06:15
Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля
Сегодня, 06:22
В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Вчера, 13:30
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Вчера, 11:15
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
Сегодня, 04:00