Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Происшествие случилось днем 16 апреля, когда теплоход швартовался к причалу порта Ростов-на-Дону. В результате он столкнулся с другим судном.
Что именно стало причиной происшествия, на данный момент остается загадкой.
В результате инцидента никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов не произошло. Следователь провел осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводится работа для выяснения причин инцидента.
Ранее ростовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из Турции.